Ituano contrata técnico do Barbarense Depois de ficar com o técnico Agnaldo Liz por apenas 48 horas, a diretoria do Ituano confirmou no final da tarde desta segunda-feira a contratação de um novo treinador. É Válter Ferreira, que vinha dirigindo o União Barbarense, que também disputa o Campeonato Paulista da Série A-1. Ele chegou num acordo para seu desligamento em Santa Bárbara d´Oeste e já se apresentou em Itu. Ferreira é um técnico experiente, mas não vinha se dando bem no Barbarense, onde empatou três vezes e perdeu quatro partidas. Ele era um dos nomes preferidos para substituir Leandro Campos, que abandonou o clube na véspera do jogo contra o São Caetano, n a semana passada. Mas sem conseguir sua liberação no Barbarense, Ferreira foi deixado de lado para a vinda de Agnaldo Liz, ex-Tubarão-SC. Liz comandou um coletivo sábado cedo, dirigiu o Ituano na derrota de 4 a 1 para o Palmeiras mas resolveu deixar o ca rgo por achar incoveniente as atitudes dos dirigentes em relação ao time. "Sou um técnico de personalidade. Eu é que escalo meu time", disse, irritado. O supervisor Homero Santarelli ainda tentou demovê-lo de sua decisão, mas Liz se mostrou irredutível embarcando à tarde para Santa Catarina. "Trabalhamos dentro de um regime pr ofissional, onde existem certas prioridades. O Agnaldo não entendeu o esquema e resolveu ir embora", contra-argumentou Santarelli. A expectativa, agora, é com relação a estréia de Válter Ferreira, que em princípio, será diante do Atlético de Ibirama-SC, quarta-feira, em Itu, pela Copa do Brasil. Mas este jogo pode até ser cancelado, uma vez que o clube catarinense será julgado, nesta terça-feira, por ter utilizado um jogador - Fabrício Dias - de forma irregular no jogo de ida, que terminou empatado sem gols. Se for condenado, o Ibirama pode perder seis pontos e ser eliminado da competição disputado pelo sistema de eliminatória.