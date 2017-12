Ituano contrata técnico do União São João Após duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro da Série B, o Ituano demitiu o técnico Carlos Rabello. A sua saída foi definida após a derrota para o Bahia por 1 a 0, domingo, em Itu, no complemento da 15.ªrodada. A diretoria agiu rápido e contratou Leandro Campos, que estava no União São João. Leandro Campos comandou o time de Araras na estréia da Série C na vitória por 3 a 1 sobre o Rio Branco, no último domingo à tarde. À noite, porém, ele recebeu proposta e resolveu abandonar o União, pegando de surpresa a diretoria de Araras. Campos já dirigiu o Ituano no ano passado e não conseguiu classificar o time para o quadrangular final mesmo precisando de um empate no último jogo contra o Fortaleza, jogando em casa. Ele reassume o time na 14.ª colocação, somando 18 pontos e perto da zona de rebaixamento. O treinador faz sua estréia no sábado diante do União Barbarense, em Santa Bárbara d´Oeste.