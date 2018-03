Ituano contrata técnico para Série B Mesmo com o Campeonato Paulista em andamento, O Ituano já iniciou a reformulação no time para a disputa do Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, a diretoria do clube anunciou a contratação do técnico Leandro Campos, que vinha dirigindo a Francana, time que disputa a Série A2 do Paulista. Ele se apresenta na manhã desta quarta-feira no estádio Novelli Júnor, em Itu. Além disso, os dirigentes anteciparam a rescisão do contrato de três jogadores: o lateral-esquerdo Alonso e os meias Sena e Thiago. O contrato de todos terminava ao final da competição estadual. Como o clube já está eliminado, eles foram liberados para negociar com outros clubes. Na próxima segunda-feira, a lista de dispensa deve ser maior ainda. O Ituano ocupa a sétima colocação no Grupo 2 do Paulistão, com dez pontos. Na última rodada, domingo, o time pegará o Santos, na Vila Belmiro, na Baixada.