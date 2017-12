Ituano contrata zagueiro do São Caetano A expectativa por mais reforços ainda é grande no Ituano para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O time, que durante a semana apresentou três reforços, pode anunciar mais um zagueiro nesta sexta-feira. Evaldo, que atualmente está no São Caetano, está quase certo no time de Itu. A negociação só não foi finalizada antes porque o time do ABC esteve a semana inteira envolvido com a partida contra o Boca Juniors-ARG, pela Taça Libertadores. Evaldo foi revelado na Portuguesa, de onde só saiu após conseguir o passe na Justiça do Trabalho. Segundo o supervisor Homero Santarelli, está tudo certo com o jogador e com seu procurador. Falta apenas oficializar os termos e assinar o contrato. "A contratação será definida, no mais tardar, nesta sexta-feira. Precisávamos de um zagueiro e ele (Evaldo) se enquadra perfeitamente nos padrões que estamos procurando." Durante a última semana o Ituano já acertou o retorno do centroavante Fernando Gaúcho e as contratações do meia Jackson e do lateral-esquerdo Wederson. O clube ainda procura um meia-armador para fechar o ciclo de contratações.