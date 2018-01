Ituano, de repente, perde técnico Agora é oficial: o técnico Leandro Campos não dirige mais o Ituano, surpreendendo até mesmo os dirigentes do próprio time. A equipe será dirigida interinamente no jogo contra o São Caetano, no Grande ABC, pelo técnico dos juniores, Zé Rubens. "Ele (Leandro Campos) não apareceu para o apronto, mas achávamos que tinha ocorrido algum imprevisto pessoal. Mas não foi, ele saiu mesmo alegando problemas particulares", explicou Homero Santarelli, supervisor do clube, agora à noite. A saída foi tão inesperada que não existe nenhum nome em vista para substituí-lo. Campos estava no clube desde o ano passado, quando deixou escapar a chance de garantir o acesso para a Série A do Brasileiro, perdendo para o Fortaleza, por 2 a 0, em casa, na última rodada do quadrangular. No Paulistão, o time vinha bem, com 14 pontos, em sexto lugar.