Ituano decide título da Copa Estado O Santo André vai decidir o título da Copa Estado de São Paulo com o Ituano, que, neste domingo, venceu o Marília B, por 5 a 0, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. O título será decidido em dois jogos e o campeão garantirá uma vaga na Copa Brasil de 2004. A Federação Paulista de Futebol ainda não sabe quando marcará os jogos finais, preferindo consultar os dois clubes que também estão no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. A primeira rodada está marcada para quinta-feira, quando os dois times paulistas atuarão em casa diante de dois times paraibanos. O Ituano receberá o Botafogo-PB, enquanto o Santo André terá pela frente o Campinense. No primeiro jogo, o time de Itu tinha perdido por 1 a 0 e precisava vencer por dois gols de diferença. E não precisou se esforçar muito. Zé Augusto abriu o placar aos 19 minutos e Jhonny ampliou aos 30 minutos do primeiro tempo. O placar foi completado pelo artilheiro Jabá, aos 34, Jhonny aos 37 e, de novo Jabá, aos 46 minutos da etapa final. O Santo André garantiu sua vaga depois de golear o Comercial, por 4 a 1, em Ribeirão Preto. Já tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0.