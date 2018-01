Ituano defende a ponta na Copa Estado O Ituano vai defender a liderança do Grupo 2 da Copa Estado neste domingo cedo, em Capivari, onde manda seus jogos. O time soma seis pontos, enquanto o Juventus soma três pontos no Grupo 1. A terceira rodada será completada com mais nove jogos todos com início às 11 horas. Pelo Grupo 3, o Marília-B também defende sua liderança em casa diante do Sertãozinho, com três pontos pelo Grupo 4. Em Jaú, o São Paulo-B tenta se recuperar de duas derrotas consecutivas contra o XV de Novembro, que só tem um ponto no Grupo 2. A competição reúne 32 clubes divididos em quatro grupos. Na primeira fase há o cruzamento entre os grupos: G1 X G2 e G3 X G4. A competição só termina em outubro. Confira os jogos de domingo, todos com início às 11 horas: Ituano X Juventus, Rio Branco X Nacional, XV de Piracicaba X EC Osasco, XV de Jaú X São Paulo-B, Marília-B X Sertãozinho, Paraguaçuense X Comercial, Mirassol X Inter de Bebedouro, Rio Preto X Barretos, Araçatuba X Francana e Olímpia X Taquaritinga.