Ituano defende liderança na Copa Estado Ituano e Rio Claro fazem neste sábado o confronto dos líderes do Grupo 2 da Copa Estado de São Paulo, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, a partir das 11 horas. Outros quatro jogos serão realizados à tarde pela 16ª rodada, pelo returno da segunda fase. Na liderança, com 32 pontos, os donos da casa buscam a vitória para abrir maior vantagem sobre seus concorrentes diretos. Na vice-liderança, com 23, os rioclaristas tentam surpreender e diminuir a vantagem do adversário. Às 15 horas, pelo Grupo 1, o Nacional (lanterna - 8 pontos) encara o Atlético Sorocaba (terceiro - 23). No Grupo 3, o Rio Preto (penúltimo - 14) enfrenta o Noroeste (terceiro - 24). Pelo Grupo 4, o Taquaritinga (lanterna - 5) duela contra a Matonense (vice-líder - 29). Às 16 horas, a Inter de Bebedouro (penúltimo - 12) recebe o Sertãozinho (terceiro - 25). Confira os jogos de domingo: 10 horas - Olímpia x Marília-B; 11 horas - ECO x Juventus; São Bento x São Caetano-B; São Paulo-B x Santo André; Ferroviária x Palmeiras-B; Rio Branco x XV de Piracicaba; Araçatuba x Paraguaçuense; Mirassol x América; 15 horas - Jaboticabal x Barretos.