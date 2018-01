Ituano derrota Coritiba por 2 a 0 O Ituano estreou com vitória na Copa do Brasil ao vencer o Coritiba, por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O atual campeão paulista, agora, pode perder o segundo jogo, dia 12 de março, na capital paranaense, por até um gol de diferença para chegar à segunda fase do torneio. O último campeão paulista já está fora da briga pelo bicampeonato estadual, mas quebrou uma série de sete vitórias do Coxa, que lidera o Campeonato do Paraná. Na tentativa de intimidar o visitante, logo de início o Ituano foi pra cima do adversário. Apesar do esforço, o time paulista não conseguiu ultrapassar o forte esquema defensivo armado pelo técnico Paulo Bonamigo, do Coritiba. E, nos contra-ataques, o clube paranaense ainda levou perigo algumas vezes. A melhor chance saiu com um chute de Marcel que tocou no chão e quase enganou o goleiro André Luis, que estava atento. O Coxa ainda criou outras boas chances, a maioria com cruzamentos dos alas, Ceará e Adriano. O segundo tempo também começou num ritmo muito veloz. O Ituano insistia em correr atrás do gol, só não esperava a bobeira do goleiro Fernando que saiu afoito após cruzamento e derrubou o atacante Fernando Gaúcho. O juiz, acertadamente, marcou pênalti. Na cobrança, com categoria, Elson fez 1 a 0, aos 12 minutos. O Coritiba sentiu o gol e o Ituano aproveitou para ampliar. Após o cruzamento do lado esquerdo, o goleiro Fernando tentou segurar mas largou nos pés de Fernando Gaúcho. O artilheiro não perdoou, fazendo 2 a 0 aos 26 minutos. Ficha Técnica Ituano - André Luis; Bruno, Erivélton, Everaldo e Lúcio; Careca, Pierre (Paulista), Elson(Juliano) e Evandro; Caio (Tita) e Fernando Gaúcho. Técnico: Ruy Scarpino. Coritiba - Fernando; Fabrício, Edinho Baiano e Reginaldo Nascimento; Ceará, Roberto Brum, Tcheco, Lima(Fernando Melo) e Adriano; Edu Sales (Alexandre Fávaro) e Marcel. Técnico: Paulo Bonamigo. Gols - Elson, pênalti, aos 12, e Fernando Gaúcho aos 26 minutos do 2º tempo. Árbitro - Sérgio Cristiano Nascimento - RJ Cartão amarelo - Lúcio, Roberto Brum, Fernando Melo, Elson, Erivélton, Juliano e Bruno. Público - 975 pagantes Renda - R$ 8.705,00 Local - Estádio Novelli Júnior (Itu/SP)