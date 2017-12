Ituano derrota o América por 3 a 1 O Ituano conseguiu se reabilitar dentro do Campeonato Paulista da Série A-1 ao vencer o América, por 3 a 1, neste domingo cedo, no estádio "Novelli Júnior", em Itu, pela última rodada do primeiro turno. O Ituano, agora, soma 19 pontos, dois a mais que o América. Depois de perder para o União São João, por 4 a 3, o Ituano entrou em campo determinado a se reabilitar, partindo para cima do adversário. O plano do técnico Ruy Scarpino funcionou, porque seu time marcou dois gols logo no começo do jogo, com o atacante Tita, aos sete e aos 19 minutos. O América diminuiu aos 45 minutos com Jales. O forte calor atrapalhou bastante o rendimento dos dois times no segundo tempo, quando o time da casa chegou ao terceiro gol com Lúcio aos 12 minutos, depois de uma bonito jogada individual. O Ituano poderia ter ampliado o placar aos 29 minutos, quando o experiente Didi desperdiçou uma penalidade máxima, chutando a bola para fora. O América não conseguiu mais reagir, sentindo muito o desgaste físico. A 11ª rodada do Paulistão será completada à tarde com mais dois jogos: Santo André X Portuguesa Santista e União Barbarense X Rio Branco.