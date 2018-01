Ituano derrota União São João de virada Mesmo não apresentando um futebol convincente, o Ituano conseguiu vencer o União São João por 2 a 1, de virada, na estréia do Campeonato Paulista. A partida, válida pelo grupo 2, foi realizada na noite desta quarta-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O União São João começou a partida pressionando. Aos 14 minutos, Polaco aproveitou cobrança de escanteio e, de cabeça, abriu o marcador para os visitantes. O gol não assustou o Ituano, que, em menos de cinco minutos, conseguiu empatar. Fernando Gaúcho acertou um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro Marcelo Galvão. No segundo tempo, os dois times diminuíram o ritmo. Mas o Ituano, pressionado por atuar em casa, se arriscava mais no ataque. As melhores oportunidades do time de Itu surgiam dos pés de Osny, Cristian e Márcio. Assim, aos 41 minutos, Osny garantiu a virada do time de Itu, com um belo gol. O Ituano volta a campo no domingo, às 16 horas, contra o Paulista, em Jundiaí, pela segunda rodada. O União São João folga no fim de semana e só joga de novo contra o Marília, na próxima quarta-feira.