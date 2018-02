Ituano derruba América por 2 a 0 Na disputa para saber qual será o time do interior melhor colocado no Campeonato Paulista, o Ituano não desprezou a vantagem de jogar em casa, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, e venceu o América por 2 a 0. Com isso, o time da casa continua sonhando com a vaga na Copa do Brasil, pois agora é o oitavo colocado, com 24 pontos ganhos. O América, que estava invicto há sete rodadas, ficou na 11.ª colocação, com 22 pontos. O América, desde o início do jogo, se utilizou da velocidade para tentar envolver o Ituano. Os donos da casa, mais burocráticos, jogavam encolhidos, esperando o momento certo para contra-atacar. Este momento, no entanto, nem demorou muito para acontecer. Aos 14 minutos, o atacante Joelson observou o goleiro André Zandoná mal colocado e bateu com efeito, da intermediária, para marcar um bonito gol e fazer 1 a 0 para o Ituano. Apesar do placar alterado, o jogo permaneceu com o mesmo panorama. Mesmo com maior posse de bola, o América tinha poucas chances de perigo. Na melhor delas, aos 42 minutos, o jovem Danilinho fez boa jogada pela esquerda e deu passe certeiro para Guim, que perdeu o gol ao errar a finalização. Os times voltaram parecidos taticamente para o segundo tempo, mas o jogo ganhou em movimentação. Até sua metade, ambos já haviam perdido um gol feito cada. Fernando Gaúcho, só com o goleiro à sua frente, chutou para fora, enquanto Daniel Marques nem precisou do goleiro para desperdiçar. Aos 29 minutos, o zagueiro Émerson foi expulso e o América se retraiu por completo. Ainda houve tempo para o segundo gol do Ituano: Rômulo recebeu belo lançamento, esbarrou no goleiro Élton na primeira tentativa, mas na segunda acertou o chute e balançou as redes novamente, fechando o placar. Pela 17.ª rodada, os dois times voltam a jogar no próximo domingo, às 16 horas. O time de Itu vai à capital enfrentar o Corinthians, enquanto o América joga em São José do Rio Preto contra o Guarani.