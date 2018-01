Ituano desmonta time após eliminação Cumprindo a promessa de desmontar o seu time após a eliminação na Copa do Brasil, o empresário Oliveira Junior dispensou todos os jogadores que tiveram seus contratos encerrados e pretende nos próximos dias acertar as transferências de suas principais estrelas. Por enquanto, apenas o meia Jackson definiu sua transferência para o Coritiba. O Ituano foi eliminado nos pênaltis pelo Goiás. Os dois jogos terminaram empatados em 1 a 1, mas o time goiano ganhou a vaga nos pênaltis - 4 a 2, quarta-feira, no estádio Serra Dourada. "Fomos longe demais", reafirmou Oliveira, ao confirmar o fim de contrato de oito jogadores. Estão na lista o goleiro reserva Diogo. O lateral Bruno, o zagueiro Anderson, o volante Carlinhos, o meia Evandro, além dos atacantes Flavinho, Andrade e Jean Carlos. Os destaques do campeão paulista de 2002 serão negociados. O volante Everaldo e o atacante Didi interessam à Portuguesa de Desportos; o ala-esquerdo Lúcio e o meia Elson estariam sendo negociados com clubes do exterior. Há ainda o goleiro André Luiz, que estaria sendo procurado por três clubes. "Vamos analisar todas as propostas, mas com certeza não vai sobrar ninguém para contar a história", completou Oliveira. Vítima do novo calendário nacional, o Ituano só vai participar do Campeonato Brasileiro da Série C no segundo semestre.