Ituano deve anunciar Edson Porto como novo treinador A diretoria do Ituano espera apresentar nesta terça-feira o técnico Edson Porto como substituto de Ademir Fonseca, demitido após a derrota para o São Bento por 2 a 0, domingo, em Sorocaba, pela 13.ª rodada do Campeonato Paulista. Se tudo der certo, ele começa a preparar o time visando o confronto com o líder Santos, domingo à tarde, em Itu. ?Os contatos já foram feitos, mas falta a formalização?, avisou o vice-presidente Edson Tomba, que espera a ida do técnico à cidade. Porto estava dirigindo o Veranópolis, do interior gaúcho, que recentemente deu muito trabalho para o Cruzeiro na primeira fase da Copa do Brasil. Empatou em casa e perdeu no Mineirão por apenas 1 a 0. A saída de Fonseca já era esperada. Ele começou a ser pressionado depois de criticar a diretoria por não atender os seus pedidos de contratação de reforços. Situação que só piorou com os resultados negativos. O time sofreu três derrotas consecutivas para São Caetano (4 a 1), Ponte Preta (2 a 1) e São Bento (2 a 0). Doze clubes já trocaram de técnicos no Paulistão até agora.