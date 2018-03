Ituano deve ficar sem suas estrelas Campeão paulista de 2002, o Ituano pode disputar o Campeonato Brasileiro da Série C sem as suas principais estrelas. A prioridade do clube, segundo o empresário Oliveira Junior, é formar uma base sólida para a disputa do Torneio Rio-São Paulo na próxima temporada. "Vamos mesclar nossa base jovem com alguns veteranos", explica o supervisor Homero Santarelli. O meia Élson foi emprestado, nesta semana, ao Vitória da Bahia, enquanto o lateral-esquerdo Lúcio já treina há duas semanas no São Caetano. O Botafogo Carioca tentou levar o goleiro André Luiz e o zagueiro Vinícius, mas não houve acordo financeiro. Vinícius, ex-São Caetano, deve ir para o Gama-DF, dirigido por Hélio dos Anjos. Outro que pode deixar o clube é o artilheiro Fernando Gaúcho, que teria três propostas diferentes. Ainda sem saber com quem contará no elenco, o técnico Ademir Fonseca recebeu os jogadores nesta quinta-feira, após folga concedida logo depois que o time chegou de uma excursão pela Europa, que durou 35 dias. Na próxima segunda-feira, jogadores e dirigentes serão homenageados pela Câmara Municipal da cidade com uma "sessão magna", a partir das 19h00.