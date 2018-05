Ituano deve perder a maior parte dos titulares após a decisão no Paulista

SÃO PAULO - Um dos desafios de um time pequeno quando chega à decisão contra uma equipe grande é manter o elenco concentrado, sem se empolgar com as propostas de outros clubes. No Ituano não é diferente. Jogadores importantes na campanha do Campeonato Paulista já são citados em diversas equipes e a diretoria sabe que dificilmente vai manter a base para a Série D do Brasileiro.

Dos 11 titulares, sete deles têm vínculo que se encerra nos próximos dias. As exceções são o goleiro Vagner, o lateral-esquerdo Dener, o meia Cristian e o atacante Esquerdinha. Têm contrato até terça-feira, o lateral-direito Dick, o volante Josa e o atacante Rafael Silva. Até o dia 30, os zagueiros Alemão e Anderson Salles também terão o contrato encerrado. O volante Paulinho tem vínculo até o dia 20 de maio. Dos reservas, justamente o mais conhecido e experiente, o meia Marcinho, é outro que pode deixar o clube no dia 30.

Sondagens e propostas não faltam, mas ninguém quer falar sobre o assunto até domingo. "Deixo isso para o meu empresário resolver e depois do campeonato a gente vê o que vai ser feito. Meu foco é na final", disse Anderson Salles. Jackson Caucaia adota discurso parecido e garante ainda não ter acertado com nenhuma equipe. "Ainda não fechei com ninguém. Meu empresário que está vendo isso, mas se tivesse acertado eu estaria sabendo. Vamos deixar passar o jogo que a gente fala sobre isso", pediu.

Até Doriva não sabe sobre seu futuro. O que pode ser determinante para ele permanecer é a boa relação com Juninho Paulista, gestor do clube. "Meu foco é exclusivamente o jogo com o Santos. Depois a gente vê isso", disse o ex-volante.

O Palmeiras está de olho em Anderson Salles, Rafael Silva e Jackson Caucaia, que também está nos planos do Santos. O Botafogo quer levar Vágner para o lugar de Jefferson, que pode ser negociado. Alemão é disputado por Vitória, Sport e Chapecoense. Fluminense, Ponte Preta e Goiás miram Esquerdinha.

Apesar do discurso, é muito complicado conseguir manter os atletas focados. Por isso, o Ituano resolveu fechar os treinos desta quinta e sexta-feira para a imprensa. O treinador garante que não vai fazer surpresa. "Não tem porque mexer em algo que tem dado certo há tanto tempo. É só para ter mais privacidade."