Ituano e América jogam sonhando alto Matematicamente livres do rebaixamento com os resultados conquistados na última rodada, Ituano e América se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 20h30, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pensando numa vaga entre os cinco primeiros colocados e disputar com o Mogi Mirim o status de surpresa do Campeonato Paulista. O Ituano, que empatou sem gols com a Portuguesa Santista na rodada anterior, soma 21 pontos, quantidade calculada como suficiente para escapar definitivamente do descenso, e está na nona colocação. O América, que goleou o União São João por 5 a 2, é o sétimo, com 22 pontos. O único problema certo do técnico Valter Ferreira, do time de Itu, é na defesa, onde Aderaldo recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Em contrapartida, Erivélton retorna de lesão e fica com sua posição. Lima e Juliano, recuperados de contusão, também retornam ao time. A única dúvida de Ferreira - que só será definida momentos antes da partida - é quanto ao companheiro de Rômulo no ataque. A disputa é entre Fernando Gaúcho e Joélson. No América, a tranqüilidade também reina absoluta. Tanto que o ala Du aproveitou o bom momento para realizar uma cirurgia que estava pendente no ombro. Ele não deve voltar a jogar nesta competição. Para seu lugar, Paulo Santos retorna à sua posição original. A vaga no meio fica com Mário, que havia jogado na defesa e será substituído por Chicão, que retorna de suspensão.