Ituano e Bahia fecham rodada da Série B Há duas partidas sem vencer, o Ituano joga neste domingo contra o Bahia, fechando a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, com a necessidade de conseguir os três pontos para não ver ainda mais longe a classificação à segunda fase do torneio. Pela frente, terá um adversário de muita tradição, mas que tenta sua primeira vitória fora de casa para começar a deixar a zona do rebaixamento. O time do interior paulista vem de uma derrota para o Náutico, que o deixou com 18 pontos. Para tentar a reação, o técnico Carlos Rabello aposta na manutenção da base da equipe. Ele tem ainda uma dúvida quanto ao substituto de Joelson, suspenso. Insatisfeito com seu ataque, Rabello pode dar uma chance a Zaltron. A outra opção seria tentar mais uma vez Fernando Gaúcho para formar a dupla com Rômulo. No Bahia, o técnico Procópio Cardoso estréia no estilo linha dura e preparou muitas mudanças. Ele barrou os ex-titulares Gabriel, na defesa, e o lateral Badé. Além disso, não poderá contar com a dupla de atacantes Aluísio e Dill, machucados. Viola e o recém-contratado Marcelinho devem ser os escolhidos pelo técnico para compor o ataque.