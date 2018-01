Ituano e Barbarense jogam amanhã Ituano e União Barbarense se enfrentam nesta quarta-feira, às 17 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu, completando a 4ª rodada do Campeonato Paulista. A partida estava marcada para domingo, mas foi adiada para coincidir com as comemorações do aniversário de 395 anos da cidade de Itu. Os dois times estão empatados em 8º lugar no Paulistão, com 6 pontos cada. Mas, nos critérios de desempate, o Barbarense leva vantagem sobre o Ituano. O técnico Leandro Campos não poderá contar com dois jogadores importantes no Ituano. O volante Wilson Mathias levou uma pancada no tornozelo e foi vetado pelos médicos. E o meia Ricardo Oliveira sentiu uma contratura muscular na coxa direita e também está fora. Eurico e Denni, respectivamente, entram no time. No União Barbarense a novidade será a estréia do técnico Válter Ferreira, ex-Americano-RJ. Ele foi contratado para substituir Roberto Cavalo, que foi para o Paysandu. Como o Barbarense já estava fazendo boa campanha e não houve muito tempo de trabalho, o novo treinador decidiu manter o mesmo time que vinha jogando.