Ituano e Bragantino seguem na Série C Mais dois clubes paulistas passaram, neste domingo, à quarta fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Ituano e Bragantino, mesmo jogando fora da casa, venceram seus e confirmaram a vaga. O Santo André é o terceiro time do Estado que continua na competição, mesmo tendo perdido, sábado à noite, para o Botafogo, por 1 a 0, em Ribeirão Preto. O Ituano venceu o União Bandeirante por 1 a 0, no norte do Paraná, somando sua segunda vitória no grupo 69. No meio da semana, em casa, já tinha vencido por 3 a 2. O gol da vitória foi marcado por Amaral aos 47 minutos do segundo tempo. Na próxima fase, o Ituano enfrenta o RS, do Rio Grande do Sul, que eliminou o Pelotas. Pelo grupo 65, o Bragantino venceu o Rio Branco-MG por 2 a 1, em Andradas. O time paulista saiu na frente logo aos dois minutos, com Daniel, mas Luciano empatou para os mineiros aos 24. O gol da vitória foi marcado por Daniel aos 37, também do primeiro tempo. No primeiro jogo, em Bragança Paulista, o time paulista tinha vencido por 1 a 0. Na próxima rodada vai jogar contra o vencedor do grupo 66, entre Tupi e Americano, que neste domingo realizaram o primeiro confronto. Os mineiros venceram por 5 a 2. Já o Santo André vai enfrentar o Cabofriense-RJ, que eliminou o Olaria. Na quarta fase vão ficar apenas 14 dos 93 clubes que iniciaram a competição. A CBF vai sortear o mando de campo, a exemplo do que já aconteceu na etapa anterior. A vaga será definida em dois jogos - ida e volta. Confira os resultados da terceira fase: Viana-MA 2 x 2 Imperatriz-MA, Campinense-PB 2 x 0 ASA-AL, Botafogo-PB 4 x 2 Sergipe, Serc-MS 2 x 2 Palmas-TO, Ituiutaba-MG 0 x 2 CFZ-DF, Rio Branco-MG 1 x 2 Bragantino-SP, Tupi-MG 5 x 2 Americano-RJ, Cabofriense-RJ 1 x 2 Olaria-RJ, Botafogo 1 x 0 Santo André, União Bandeirante-PR 0 x 1 Ituano-SP e Pelotas-RS 0 x 0 RS-RS.