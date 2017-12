Ituano é campeão da Série C do Brasileiro Festa paulista na Paraíba pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Ituano conquistou o título ao empatar com o Botafogo, por 4 a 4, em João Pessoa, terminando com 11 pontos no quadrangular final. O Santo André, de virada, bateu o Campinense, por 2 a 1, em Campina Grande, chegando aos 10 pontos, ao vice-título e também garantindo o acesso para a Série B em 2004. Para chegar ao título, o Ituano teve que correr muito no Estádio Almeida, que estava lotado. Falhou na defesa, mas se superou no ataque. Fernando Gaúcho abriu o placar aos 24 minutos, mas em seguida o time da casa empatou com o zagueiro Durval. Aos 26 minutos, Jabá recolocou o time paulista na frente. Só que no final do primeiro tempo, o Botafogo virou o placar, com Helinho empatando aos 40 e Nilson Sergipano virando aos 45 minutos. O segundo tempo também foi emocionante. Nilson Sergipano fez 4 a 2 aos seis minutos. Só que a partir daí o Ituano partiu para o tudo ou nada e se deu bem, diminuindo com Izaías aos 17 e empatando com Jabá aos 36 minutos. No Estádio Amigão, mais de 30 mil rubro-negros empurraram o Campinense para a vitória. O jogo começou meia hora atrasado. O ídolo local, Rodrigo Tabata, abriu o placar aos 27 minutos. O Santo André, até então, jogava pelo empate que o garantia na vice-liderança do quadrangular. Só mudou seu plano de jogo no segundo tempo, quando buscou a reação. Tássio empatou aos 22 minutos, deixando o time da casa nervoso e desesperado. Ao mesmo tempo, o time paulista ficou com a opção do contra-ataque, chegando à vitória com Marcos Denner aos 37 minutos. "Esta conquista é de todos: dos jogadores, da diretoria e do ex-técnico Luis Carlos Martins. Eu só vim aqui para ajudar", comentou o técnico Luiz Carlos Ferreira, comprovando sua fama de pé quente. Ele só comandou o time neste jogo e garantiu o acesso à Série B, o seu décimo quinto na carreira de técnico. Na classificação final do quadrangular, o Ituano ficou com 11 pontos, seguido pelo Santo André, com 10, enquanto o Botafogo terminou com sete e o Campinense com seis pontos.