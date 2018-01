Ituano é favorito contra União Dois meses depois de conquistar o título da Série C do Campeonato Brasileiro, o Ituano volta a campo nesta quarta-feira, às 20 horas, no estádio Novelli Junior, em Itu, pelo Grupo 2. O Galo abre sua participação no Campeonato Paulista diante do União São João disposto a ir longe na competição. Figuras como o lateral Kauê, o meia Terrão e o atacante Jabá já não fazem mais parte do elenco. Para fazer um elenco a altura, porém, a direção não poupou esforços e trouxe da Ásia o zagueiro Sérgio, vindo do Japão, e o atacante Tico Mineiro, que estava no futebol sul-coreano. Após defender o Paraná no Campeonato Brasileiro, o volante Pierre acertou sua volta e já deve atuar neste jogo. Devido a problemas de documentação o "japonês" Sérgio não terá a mesma sorte, enquanto o "coreano" Tico Mineiro, ainda é dúvida. As lembranças em Itu são doces, mas o mesmo não se pode dizer em Araras. As amargas lembranças do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro ainda repercutem no União São João, que luta para se reerguer. Por isso, ao contrário do adversário, que buscou reforços do outro lado do mundo, o União trouxe suas peças da Europa. Do velho continente vieram o zagueiro Érlon, que estava na Alemanha e o meia Gerson Lente, que estava no futebol turco. No ataque, o experiente João Paulo ainda dá as cartas. Aos 39 anos, o atacante promete que está será sua última temporada. Será?