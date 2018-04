Ituano e Fortaleza se classificam Mesmo sem jogar, Ituano e Fortaleza, garantiram matematicamente suas vagas na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B após os cinco jogos realizados nesta sexta-feira à noite pela penúltima rodada da primeira fase. Ambos estão com 36 pontos, respectivamente, na quarta e quinta posições. Cinco clubes estão garantidos na segunda fase: Bahia, Náutico, Brasiliense, Ituano e Fortaleza. As outras três vagas estão sendo disputadas por Avaí (35), Marília (33), Santa Cruz e Paulista (32), Caxias (31) e Portuguesa (30 pontos). Três clubes estão rebaixados: Londrina, Mogi Mirim e Joinville. Lutam para fugir das últimas três vagas: América-MG (23), Remo e São Raimundo (25), CRB, América-RN e Vila Nova-GO (26 pontos). A penúltima rodada será completada neste sábado, a partir das 16 horas, com três jogos: Joinville x Brasiliense, Londrina x Portuguesa e Ituano x Avaí. Confira os resultados da 22ª rodada: terça-feira - Remo-PA 3 x 2 Náutico-PE, América-MG 0 x 0 CRB-AL, Fortaleza-CE 0 x 1 Marília-SP, Vila Nova-GO 0 x 2 Ceará-CE. Sexta-feira - América-RN 2 x 1 Caxias-RS, Sport-PE 0 x 1 Anapolina-GO, Bahia-BA 2 x 0 Paulista-SP Mogi Mirim-SP 0 x 0 Santa Cruz-PE e Santo André-SP 2 x 0 São Raimundo-AM.