Ituano e Guarani jogam com mudanças Ituano e Guarani se enfrentam neste sábado, às 16 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista. Os dois têm os mesmos 17 pontos, mas o time da casa leva vantagem no número de vitórias - 5 a 4 - e, assim, ocupa a 10ª posição, uma na frente do adversário. Os dois viveram momentos distintos no meio de semana, durante a disputa da Copa do Brasil. O Ituano, em casa, venceu o Fortaleza por 2 a 0, mesmo placar que o Guarani perdeu para o Santa Cruz, em Recife. No Ituano, o técnico Válter Ferreira irá promover duas mudanças. Na defesa, Aderaldo, que estava suspenso, retorna na vaga de Neguetti. E no meio-campo, Juliano substitui Joélson, que foi expulso no último jogo. No Guarani, que não vence fora de casa há dois meses, o técnico Jair Picerni foi obrigado a fazer duas mudanças, ambas por suspensão. Na lateral-direita, sai Mariano e entra Alemão, e no meio-campo, Careca dá lugar a Roberto.