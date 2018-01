Ituano e Juventus: liderança em jogo Ituano e Juventus se enfrentam amanhã, na abertura da 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Eles farão o duelo mais importante da rodada, que será completada com dois jogos na quinta-feira. Como ambos ocupam a segunda e terceiras colocações, respectivamente, o confronto valerá a liderança momentânea da competição, já que o Etti Jundiaí só joga no dia seguinte. O Ituano, que tem 24 pontos e está a um do Etti, aposta no fator campo para derrotar o adversário. Já o Juventus, que tem 23 pontos, espera que a boa fase - são quatro jogos sem derrotas - seja mantida. Em Olímpia, o time da casa, 4º colocado com 22 pontos, recebe o decadente América, que tenta desesperadamente acabar com a má fase e voltar a ocupar as primeiras colocações na competição. Mesmo brigando para fugir das últimas colocações na classificação geral do campeonato, São José e Paraguaçuense só podem pensar em uma vitória. As duas equipes ocupam a 16ª e 13ª colocações, respectivamente. A situação é parecida para Bragantino e Comercial. Com 13 pontos, o time de Ribeirão Preto ocupa a antepenúltima colocação e está tentando sair de uma crise. O Bragantino não está muito longe dessa situação. Com 15 pontos, o time ocupa a 11ª colocação. Completando a rodada, Mirassol e Sãocarlense, que trocaram de treinador no início desta semana, se enfrentam na cidade de Mirassol. No Mirassol, saiu Pinho e o substituto ainda não está definido. O mesmo acontece no Sãocarlense, já que o técnico Walter Gama pediu demissão ontem. A rodada será completada na quinta-feira com duas partidas: Nacional x Santo André e Rio Preto x Etti Jundiaí. Estes jogos acontecem na quinta porque Santo André e Rio Preto tiveram que jogar na última segunda-feira. A seguir, veja como está a classificação da série A2, antes da rodada de amanhã: 1) Etti Jundiaí; 25 pontos 2) Ituano; 24 pontos 3) Juventus; 23 pontos 4) Olímpia; 22 pontos 5) Santo André; 21 pontos 6) América e Araçatuba; 19 pontos 8) Rio Preto e Nacional; 18 pontos 10) Sãocarlense; 16 pontos 11) Bragantino e Francana; 15 pontos 13) Paraguaçuense; 14 pontos 14) Comercial e Mirassol; 13 pontos 16) São José; 9 pontos.