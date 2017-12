Ituano e Marília-B lideram Copa Estado Ituano e Marília-B mantiveram a liderança dos grupos 2 e 3, respectivamente, da Copa Estado de São Paulo, aproveitando bem o fato de atuarem em casa, neste domingo, pela 14ª rodada. O Ituano, com 29 pontos, venceu o Guarani-B, por 2 a 0, enquanto o Marília, com 28, fez 3 a 2 no América. Ainda pelo grupo 2, em São Paulo, o Palmeiras-B goleou o Rio Branco por 4 a 2, de virada. O resultado garantiu o 19º ponto do time palmeirense, subindo para a quarta posição. O Rio Branco segue na vice-liderança, com 22 pontos. Em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, o Olímpia goleou o Rio Preto por 4 a 1. A vitória manteve o time na vice-liderança do grupo 3, agora com 27 pontos. Na mesma chave, o lanterna Paraguaçuense empatou com o Mirassol por 2 a 2. Em Franca, no estádio José Lancha Filho, a Francana bateu a Internacional de Bebedouro por 3 a 0. A vitória garantiu ao time o 13º ponto, subindo para a sexta colocação. O Inter retornou para a penúltima, com 12. E o Jaboticabal venceu o Taquaritinga, por 1 a 0, também pelo grupo 4. Classificação: Grupo 1: 1º) Santo André - 36 pontos; 2º) Juventus - 25; 3º) Atlético Sorocaba - 23; 4º) ECO - 16; 5º) São Bento, São Paulo-B e São Caetano-B - 15; 8º) Nacional - 8. Grupo 2: 1º) Ituano - 29; 2º) Rio Branco - 22; 3º) Rio Claro - 20; 4º) Palmeiras-B e XV de Piracicaba - 19; 6º) Guarani-B - 18; 7º) Ferroviária - 17; 8º) XV de Jaú - 6. Grupo 3: 1º) Marília-B - 28; 2º) Olímpia - 27; 3º) Noroeste - 23; 4º) Araçatuba - 21; 5º) Mirassol - 18; 6º) América - 15; 7º) Rio Preto - 14; 8º) Paraguaçuense - 6. Grupo 4: 1º) Comercial - 33; 2º) Matonense - 29; 3º) Sertãozinho - 22; 4º) Jaboticabal - 20; 5º) Barretos - 19; 6º) Francana - 13; 7º) Internacional de Bebedouro - 12; 8º) Taquaritinga - 5.