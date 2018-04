Ituano e Marília ficam no empate O Ituano perdeu grande de chance de se aproximar ainda mais de uma vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Na tarde deste sábado, o rubro-negro empatou em 1 a 1 com o Marília, no estádio Novelli Júnior, em Itu, em partida válida pela 18ª rodada da competição. Wilson Mathias marcou para o Ituano e Wladimir empatou para o Marília. Com o resultado, o Ituano chega aos 31 pontos e junta-se ao Avaí em pontos, mas na quinta colocação. O empate também não foi bom para o Marília. O time soma agora 24 pontos ainda em 11º. Restam cinco rodadas para o final da primeira fase e apenas os oito melhores se classificam. Na próxima rodada, o Ituano enfrenta o São Raimundo, em Manaus, enquanto o Marília recebe o Joinville.