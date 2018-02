Ituano e Rio Branco jogam em busca de reabilitação Ainda atrás da primeira vitória no Campeonato Paulista, Ituano e Rio Branco se enfrentam nesta quarta-feira, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, às 20h30. Os dois times buscam a reabilitação, depois de um início muito fraco. O Ituano, que ganhou seu único ponto no empate contra o Bragantino, na primeira rodada, está na 14.ª posição, ocupando assim a zona de rebaixamento. Já o Rio Branco encontra-se numa situação ainda mais crítica. Com nenhum ponto, está na incômoda penúltima posição, após perder para Juventus e Palmeiras - só está na frente do Sertãozinho. No Ituano, o técnico Ademir Fonseca irá manter o mesmo time que acabou derrotado para o São Paulo, no domingo, por 1 a 0. Apesar do tropeço, ele saiu satisfeito com o rendimento de seus jogadores. ?Estamos pecando nas finalizações e isso tem nos prejudicado nesse início. Ainda estamos sentindo um pouco a falta de entrosamento, natural para quem montou praticamente uma equipe nova em relação ao ano passado, como é nosso caso. Mesmo assim, tenho gostado do nosso posicionamento em campo?, disse. No Rio Branco, o técnico Zé Teodoro também não irá mudar o time. Ele elogiou a postura dos jogadores na partida frente ao Palmeiras - derrota por 2 a 1 -, quando considerou que o empate seria o resultado mais justo. Ficha técnica: Ituano x Rio Branco Ituano - Márcio; Flavinho, Paulo César, João Paulo e Márcio Goiano; Daniel, Adoniran, Flávio e Éder; Everaldo e Sorato. Técnico: Ademir Fonseca. Rio Branco - Adir; Edson Mendes, Paulão, Nailton e Vainer; Rodrigo Pontes, Felipe, Fabio Baiano e Fernando; Alê Menezes e Leandro Love. Técnico: Zé Teodoro. Árbitro - Marcelo Krochmalnik. Local - Estádio Novelli Júnior, em Itu. Horário - 20h30