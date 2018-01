Ituano e Rio Claro empatam e não mudam de posições Ituano e Rio Claro apenas empataram em 1 a 1 e se complicaram na busca de seus objetivos no Campeonato Paulista. Mesmo jogando no Estádio Novelli Júnior, em Itu, o time da casa viu mais distante as chances de brigar pelo Título do Interior. Já a equipe visitante não está livre totalmente da zona de rebaixamento. Com apenas um ponto conquistado, o Ituano segue na 11.ª colocação, com 21 pontos. O Rio Claro saiu da zona de rebaixamento e agora ocupa a 17.ª colocação, com 16 pontos. O Ituano entrou em campo pesando em se livrar da má fase e Rio Claro empenhado em sair da zona de rebaixamento. O jogo na primeira etapa foi movimentado nos primeiros minutos, mas os dois goleiros fizeram boas defesas e evitaram os gols. Quando todos já se conformavam com o zero no placar durante a primeira etapa, o atacante rio-clarista Luciano abrir o placar aos 46 minutos, depois de chutar duas vezes. O segundo tempo começou com o Rio Caro melhor e utilizando bem os contra-ataques, mas as finalizações não ajudavam. Apesar de errar muito de estar sendo vaiado pela torcida, a equipe de Itu conseguiu empatar. Após cruzamento de Malaquias, e desvio de cabeça, Sorato apenas empurrou para o fundo das redes, aos 14 minutos. Após o empate, o jogo ficou emocionante. Tanto a trave do Ituano, como a do Rio Claro balançaram e evitaram mais gols. Na próxima rodada, o Ituano recebe o lanterna Santo André no domingo, às 16 horas. No mesmo dia, o Rio Claro enfrenta o Rio Branco em casa. Ituano 1 x 1 Rio Claro Ituano - Márcio; Hugo Leonardo, Paulo César, Diego e Márcio Goiano (Elionar); Daniel, Adoniran, Flávio (Du) e Malaquias; Sorato e Reginaldo (Vander). Técnico: Edson Porto. Rio Claro - Luís Henrique; Éric, Wagnão, Edílson e Cazumba (Renan); Douglas Peruíbe, Vieira, Daniel Rossi (Vagner) e Chumbinho; Luciano e Mirandinha (Élton Calé). Técnico: Paulo César Catanoce. Gols - Luciano, aos 46 minutos do 1.º tempo. Sorato, aos 14 minutos do 2.º tempo. Árbitro - Salvio Spínola Fagundes Filho Cartões amarelos - Daniel Rossi, Renan, Mirandinha, Márcio Goiano, Daniel, Adoniran, Diego. Público - 384 pagantes Renda - R$ 6.378,00 Local - Estádio Novelli Júnior, em Itu-SP.