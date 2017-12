Ituano e Santo André decidem Copa Estado Ainda festejando o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2004, Ituano e Santo André se enfrentam nesta quarta-feira, às 20 horas, no estádio Novelli Junior, em Itu, no primeiro desafio pelo título da Copa Estado de São Paulo. O grande prêmio ao campeão será uma vaga à próxima Copa do Brasil. O título será definido em dois jogos. O segundo está marcado para domingo, no estádio Bruno José Daniel, no ABC. Quem somar mais pontos será o campeão, ou então pelo saldo de gols. Se os critérios de desempates foram iguais, então haverá, após o segundo jogo, prorrogação e, se necessário, cobrança de pênaltis. Ambos jogos terão a transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. A emissora terá a chance de mostrar um duelo entre duas forças ascendentes dentro do futebol paulista. Até agora, nesta temporada, os times se enfrentaram três vezes. A primeira pela fase inicial da Copa Estado, onde o time do ABC venceu por 3 a 0. Mais recentemente, pela Série C, o Ituano venceu em Itu, por 2 a 1, empatando fora sem gols, ambos pelo quadrangular final. O Ituano há três anos é dirigido pelo agente de jogadores Oliveira Júnior, tendo conquistado o titulo paulista de 2002 aproveitando a não participação dos grandes clubes. Este ano já disputou a Copa do Brasil, conquistou o título da Série C e espera fechar o ano com outra conquista. "Temos uma estrutura forte, que visa ganhar títulos", diz, todo orgulhoso, Oliveira, um ex-radialista que alcançou o sucesso após acompanhar o nascimento da carreira de Roberto Carlos, lateral da seleção brasileira e do Real Madrid. O Santo André festeja o ano vitorioso, que começou com a conquista da Taça São Paulo de Juniores. A base do time ajudou na campanha no Campeonato Paulista, com o time se classificando entre os oito melhores clubes do Paulistão. Agora sagrou-se vice-campeão da Série C e está disputando a final da Copa Estado. "O nosso trabalho é sério e organizado", diz o presidente Jairo Livólis. Ele apostou no pé quente Luiz Carlos Ferreira para comandar o time na última rodada da Série C. O técnico, conhecido como "Rei dos Acessos" está eufórico e esperançoso de surpreender o favorito Ituano. Os dois times que vão entrar em campo não terão vários jogadores que acabam de conquistar o acesso à Série C. No Ituano, por exemplo, o técnico Ruy Scarpino não poderá usar jogadores que vieram do Paulista - Amaral e Izaías -, Galvão (União São João), Goiano (Mogi Mirim) e Maxsandro (Avaí). O Santo André fica sem Tita, que pertence ao Ituano, Cláudio e Marcos Denner, da Portuguesa, Gabriel e Adilson. "Temos vários desfalques, mas estou pronto para fazer mingau como este fubá...", ironizou Ferreira.