Ituano e Santo André seguem na Série C Ituano e Santo André serão os representantes paulistas no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. As suas vagas foram asseguradas na rodada desta quarta-feira. O Campinense, da Paraíba, também garantiu uma vaga. O último classificado sairá do confronto entre Palmas-TO e Botafogo-PB. No quadrangular, os times vão se enfrentar em dois turnos. Campeão e vice garantirão o acesso à Série B em 2004. O Ituano venceu o RS, por 3 a 1, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, devolvendo a derrota por 2 a 1, em Alvorada, na Grande Porto Alegre, pelo Grupo 81. Em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o Santo André por 3 a 1, placar insuficiente para descontar a derrota por 4 a 1, no ABC, pelo Grupo 80. O Ituano garantiu sua vaga no sufoco. Saiu na frente aos 11 minutos do primeiro tempo com Fernando Gaúcho, cobrando pênalti. Mas sofreu o empate aos 14, quando Ederson cobrou pênalti muito contestado pelo time local. Mas no segundo tempo, só deu Ituano. Na base da pressão e com uma dose de desespero, o time paulista conseguiu os dois gols que precisava. O primeiro com o zagueiro André Leone, de cabeça, após cobrança de falta de Cauê, aos 30 minutos. O gol da classificação foi marcado pelo atacante Izaías, também de cabeça, aos 37 minutos. O jogo em Bragança Paulista, no Estádio Marcelo Stéfani, foi muito nervoso dentro e fora de campo. Antes de jogo, a imprensa do ABC teve dificuldade para instalar seu equipamento. Dentro de campo, o Bragantino até jogou melhor na tentativa de descontar a goleada inicial. Abriu o placar com Dino Sani aos 25 minutos do primeiro tempo. O segundo gol saiu aos 28 minutos da etapa final com Willian, de bicicleta. Daniel diminuiu para o Santo André aos 35 minutos e Celinho aos 47 minutos fez 3 a 1 para o time da casa, que precisava de mais um gol para decidir a vaga nos pênaltis. O Braga ainda conseguiu mandar uma bola na trave nos acréscimos, mas não chegou ao quarto gol. O jogo acabou aos 51 minutos. Paraíba na briga - O futebol paraibano também entrou na briga pelo acesso à Série B. O Campinense venceu a Tuna Luso, por 3 a 1, em Belém, conseguindo sua segunda vitória pelo Grupo 78. No primeiro jogo, em Campina Grande, vencera por 4 a 1. Os gols do time classificado foram marcados por Rodrigo Tabata, Marquinhos e Jonas, enquanto Biriba, de pênalti, anotou o gol de honra do time paraense.