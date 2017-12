Ituano e Santo André voltam à campo na 4ª Ituano e Santo André, campeão e vice do Brasileiro da Série C e garantidos na Série B em 2004, ainda terão uma semana agitada pela frente antes das férias. Eles vão decidir a Copa Estado de São Paulo em dois confrontos. O primeiro, em Itu, na quarta-feira à noite, e o outro domingo, às 10 horas, no ABC. O campeão garantirá uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano. As delegações voltaram, no final da tarde de hoje, juntas da Paraíba, onde domingo enfrentaram times locais. O Ituano garantiu o título da temporada, chegando aos 11 pontos no quadrangular final após empatar, em 4 a 4, com o Botafogo, em João Pessoa. O empresário Oliveira Junior desembarcou em Cumbica todo orgulhoso e exibindo nas mãos o troféu de campeão. "Merecemos e trouxemos o troféu para casa", gritou aos amigos. Mesmo vice-campeão, com 10 pontos, o Santo André foi recepcionado com pompa de campeão. Um grupo de torcedores esperou o time na sede poliesportiva, no Parque Jaçatuba, de onde os jogadores iniciaram um desfile no carro de Corpo de Bombeiros pelas principais ruas da cidade. Luiz Carlos Ferreira, o "Rei dos Acessos", fez questão de dedicar a conquista a Luis Carlos Martins, o ex-técnico do Santo André. "Só completei um trabalho", disse, reticente. Ano passado, Ferreira viveu uma situação parecida, quando dirigiu o Marília apenas no jogo final diante da Francana na decisão do Campeonato Paulista da Série A-2. Venceu o jogo, conquistou o título e o acesso para a elite paulista. Ainda na última temporada, levou o Marília ao acesso para a Série B depois de ser vice-campeão da Série C, atrás apenas do Brasiliense. Neste ano, coincidentemente, Ferreira começou dirigindo o Santo André no Campeonato Paulista, classificando-o para a segunda fase. Depois passou pelo Figueirense, da Série A, dirigindo o Marília praticamente a partir da segunda fase, portanto, em dois quadrangulares da Série B. A Série C deste ano reuniu 94 clubes, 13 deles de São Paulo. O acesso de Ituano e Santo André vai manter o mesmo número - seis - de paulistas que participaram da Série B em 2003. Acontece que o Palmeiras, campeão, subiu para a Série A, enquanto o União São João, lanterna, caiu para a Série C. Este número pode aumentar caso a Ponte Preta seja rebaixada da Série A.