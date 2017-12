Ituano e São Caetano fazem confronto direto Ituano e São Caetano se enfrentam neste sábado, às 17 horas, no estádio Novelli Junior, na luta pela classificação à segunda fase do Campeonato Paulista, com transmissão ao vivo pela SporTV. O time de Itu ocupa a sexta posição do grupo 2, com 10 pontos, enquanto a equipe do ABC, com o mesmo número de pontos mas com uma vitória a menos, está em sétimo. Quem vencer ficará mais próximo da vaga. Para o jogo deste sábado, o técnico Paulo Comelli não terá o zagueiro Sérgio e o volante Pierre, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os substitutos serão, respectivamente, Turatto e Jefferson. "O time vem jogando bem, mas precisamos aproveitar as chances de gol para vencer", diz o técnico que também tentará a reabilitação em casa. No último jogo diante de sua torcida, o Ituano perdeu para o Guarani, por 1 a 0. O Azulão entra em campo pela primeira vez com o lateral-direito Edson Mendes, vindo do América Mineiro, que ocupará o lugar de Anderson Lima, suspenso com três cartões amarelos. Serginho volta à defesa, depois de cumprir suspensão automática, e entra no lugar de Gustavo, expulso na vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0. O técnico Muricy Ramalho resolveu manter o esquema 4-4-2 e optou pela estréia do lateral Edson Mendes. A outra alternativa seria improvisar Mineiro e colocar Lúcio Flávio ou Fábio Santos no meio campo. "Acho que a base deve ser mantida. Sai um lateral, entra outro lateral. É mais simples", justificou.