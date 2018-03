Ituano empata em casa com Brasiliense O Brasiliense conseguiu um excelente resultado em sua estréia no Campeonato Brasileiro da Série B ao empatar por 1 a 1 com o Ituano, neste sábado à tarde, em Itu. O time candango terminou com dois jogadores a menos, devido às expulsões de Jairo e Pituca. Esse é o segundo ano que o Brasiliense disputa a segundo divisão, já o Ituano é o atual campeão da Série C e estreou na competição. O jogo começou e parecia que o Ituano sentia o peso do que é jogar na Série B. O time levou pressão do Brasiliense nos primeiros minutos de partida. Salvino quase abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, após cabecear bola alçada na área, mas o goleiro André Luiz estava firme e fez a defesa. Aos três minutos, Tiano lançou o atacante Igor, que chutou cruzado, mas a bola passou raspando na trave. A reação do Ituano veio somente aos sete minutos, com Lima cobrando falta com potência, mas o goleiro França saltou e colocou a bola para escanteio. Depois o Galo levantou e começou a cantar em seu terreiro. Mas o primeiro tempo terminou sem gols. Na segunda etapa faltou ousadia para a equipe de Itu, o que acabou sendo fatal. Jabá perdeu a bola no meio-campo para Tiano, que arrancou e lançou Pituca. Este fez o corta-luz e deixou a bola para Igor que, com tranqüilidade, tocou no canto esquerdo do gol e abriu o marcador. O Jacaré queria mais: Rochinha recebeu na esquerda e bateu forte no alto, o goleiro André Luiz saltou e fez uma defesa cinematográfica. O gol de empate veio aos 20 minutos, com Alexandre Salles cobrando falta: a bola desviou na barreira e enganou o goleiro França. Com o gol o Galo partiu para cima e cresceu na partida. Mas nem mesmo com a expulsão de Pituca o Ituano conseguiu sair vitorioso em seu estádio. Agora o Brasiliense volta a campo nesta terça-feira, quando joga contra o Fortaleza-CE, no Estádio do "Serejão". Já o Ituano volta a jogar no próximo sábado, em Maceió, contra o CRB-AL.