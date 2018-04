Ituano empata na estreia de Juninho e assume 1.º lugar

Na estreia do meia Juninho Paulista, que estava afastado dos gramados há quase dois anos, o Ituano arrancou um importante empate sem gols contra o Botafogo, nesta terça-feira. A partida, realizada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, marcou a abertura da segunda rodada do Campeonato Paulista.

Com este resultado, o time de Itu assumiu a liderança provisória da competição, com quatro pontos e quatro gols de saldo. Os donos da casa também possuem quatro pontos, mas aparecem no segundo lugar por terem apenas dois gols de saldo.

Depois de um primeiro tempo de poucas oportunidades, os dois times voltaram mais acesos na segunda etapa. A partida só esquentou, contudo, nos minutos finais, quando o Ituano decidiu se arriscar mais. Apesar de voltar recentemente da aposentadoria, o meia Juninho Paulista suportou bem até os 34 minutos do segundo tempo, quando deu lugar a Serginho. Um minuto antes, ele teve uma grande chance de marcar, após chutar pela linha de fundo um cruzamento do atacante Carlos Eduardo.

No próximo domingo, às 19h30, o Botafogo volta a campo para enfrentar o Rio Branco, no estádio Décio Vitta, em Americana. Já o Ituano joga contra o Palmeiras, no mesmo dia, às 17 horas, no estádio Palestra Itália, em São Paulo.

BOTAFOGO 0 X 0 ITUANO

Botafogo - Weverton; Freire (André), Valter e Cleiton; Cássio, Augusto Recife, Ademir Sopa, Xuxa e Vando; André Neles (Willian) e Malaquias (Adriano). Técnico: Roberto Fonseca

Ituano - Éder; Rodrigão, Jean Pablo e João Leonardo; Alemão, Marcel, Sandro (Anderson Sales), Juninho Paulista (Serginho) e Alecssandro; Anderson Ataide e Luis Eduardo (Carlos Eduardo). Técnico: Mazzola

Cartões amarelos - Cássio, Freire e Adriano (Botafogo); Juninho Paulista e Sandro (Ituano)

Árbitro - Paulo Roberto Ferreira

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)