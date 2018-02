Ituano empresta atacante ao Paraná Enquanto o técnico Ruy Scarpino prepara o time para enfrentar o Goiás na quinta-feira, às 20h30, no estádio Novelli Júnior, pela Copa do Brasil, a diretoria do Ituano acertou o empréstimo do atacante Caio, de 22 anos. Ele defenderá o Paraná no Campeonato Brasileiro. Caio não deve ser o único a deixar o Ituano. Além do zagueiro Vinícius, já negociado junto ao Hannover, da Alemanha, o zagueiro Erivelton e o meia Everaldo interessam ao Fortaleza-CE. Everaldo, inclusive, interessa também à Portuguesa, que pensa a proveitar o pacote e contratar o atacante Didi, que tem seus direitos federativos presos ao Ituano, mas que estava defendendo o Joinville-SC. O experiente meia Jackson, ex-Palmeiras e Cruzeiro, e o lateral-esquerdo Lúcio já foram sondados por Coritiba e Ponte Preta, respectivamente. A intenção do Ituano é emprestar seus jogadores para clubes que irão disputar as Séries A e B do Campeonato Brasileiro em busca de valorização.