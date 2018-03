Ituano empresta lateral ao Náutico Mesmo sendo o clube indicado pela Federação Paulista de Futebol para representar São Paulo no Campeonato Brasileiro da Série C, o Ituano está negociando os seus principais jogadores. O mais novo a deixar o estádio "Novelli Junior" é o lateral direito Giuliano, que segue nesta terça-feira para Recife, onde defenderá o Náutico na Série B. A indicação foi feita pelo técnico Vágner Benazzi, que há uma semana assumiu a direção do time pernambucano. Do time campeão paulista nesta temporada, quase todos titulares já deixaram o clube. O atacante Basílio foi para a Ponte Preta; o zagueiro VinÍcius e o atacante Fernando Gaúcho foram emprestado ao Gama-DF, enquanto o lateral-esquerdo Lúcio se transferiu para o São Caetano. Os próximos a deixar o clube devem ser o goleiro André Luis, na mira do Botafogo Carioca, e do volante Everaldo, que interessa a Ponte Preta e ao próprio Náutico. O técnico Ademir Fonseca já trabalha com um novo grupo de jogadores, praticamente formado no próprio clube. Mesmo assim, ele acredita que poderá fazer boa campanha na Série C.