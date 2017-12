Ituano empurra Oeste para o rebaixamento Sem dar a mínima às polêmicas enfrentadas pelo adversário nos últimos dias, o Ituano goleou o Oeste por 4 a 1 na tarde deste sábado, no estádio Idenor Picardi Semeghine. O resultado negativo deixou o clube de Itápolis, lanterna do Grupo 2 com sete pontos negativos, ainda mais perto da Série A-2. Já o Ituano, sétimo com nove pontos, se manteve com chances de classificação. Apesar da derota, o Oeste começou melhor. Tanto que abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo, com o estreante Adriano Ramos. Depois disso, o que se viu foi domínio total dos visitantes. Aos 19, o atacante Jabá deixou tudo igual. Quatro minutos depois, o meia Alexandre Salles marcou o gol da virada. Com a vantagem, o Ituano passou a administrar o jogo na segunda etapa e os gols saíram naturalmente. Aos seis minutos, o volante Ricardo Araújo ampliou. E aos 17, seu xará, o lateral-direito Ricardo Lopes fechou o marcador. Na próxima quarta-feira, o Ituano terá um jogo de seis pontos contra o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, no ABC. Enquanto isso, o Oeste tenta se recuperar da péssima situação contra o Guarani, em Itápolis.