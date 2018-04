Ituano encara Portuguesa como decisão Precisando de apenas um ponto para se garantir na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, os dirigentes do Ituano consideram como "uma decisão" o jogo contra a Portuguesa, sábado, às 16 horas, no Canindé. Faltando três rodadas para o término da fase inicial, o time de Itu não quer dar chance para o azar e, antecipadamente, busca assegurar sua vaga. "Se temos a chance de nos classificar já, então não podemos nos arriscar depois em outros dois jogos", diz o empresário Oliveira Júnior, que há quatro anos administra o clube. O Ituano soma 35 pontos, em quinto lugar. A Portuguesa precisa vencer para continuar sonhando em chegar lá, porque só tem 29 pontos, em oitavo lugar. Desde segunda-feira o elenco do Ituano treina em dois períodos. O técnico Leandro Campos já sabe que terá apenas um desfalque: o meia Juliano, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O seu provável substituto é Alexandre Salles. O time será confirmado no coletivo programado para esta quinta-feira à tarde. Caso não consiga seu objetivo na 21ª rodada, o Ituano terá outras duas chances. Pegará o Avaí, em casa, e o Ceará, em Fortaleza, na última rodada.