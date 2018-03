Ituano enfrenta Etti pela liderança O grande jogo da 23ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, nesta quarta-feira, às 15 horas, é o duelo entre o Ituano (46 pontos) e o Etti Jundiaí (49). O jogo, às 15 horas em Itu, tem peso dobrado, já que o Etti é o líder e o Ituano é o více-líder da competição. Para o técnico Giba, do Etti, seu time precisa somar mais quatro vitórias para garantir o acesso. Ele mantém a confiança no grupo, que se fortaleceu bastante com a chegada do experiente atacante Zinho, ex-Portuguesa Santista, que já marcou cinco gols em quatro jogos. Outros veteranos também conduzem o novo clube da Parmalat ao título da divisão: o meia Vágner Mancini, ex-Grêmio e Portuguesa, e o volante Luis Carlos Goiano, campeão mundial interclubes com o Grêmio. "Nosso segredo é a mescla entre a experiência e a força de nossa juventude", explica o ex-técnico do Santos. Lutando ainda pelo acesso e em ascensão no campeonato desde a chegada do técnico Luiz Carlos Ferreira, o Santo André (42) vai à Olímpia, enfrentar o forte time da casa. O Olímpia (33) tenta voltar a figurar entre os quatro primeiros da competição. O Juventus (43), que também está na briga pelo acesso, recebe o ameaçado Bragantino (24). O time de Bragança é o vice-lanterna e fez uma aposta diferente para não ser rebaixado para a série A-3: confia na sua base campeã paulista de 1990 para escapar da degola. Além do técnico Nei Pandolfo, que era o zagueiro e capitão, o time conta com o atacante Mazinho e com os meias Alberto e João Santos, todos em final de carreira. Buscando a reabilitação no campeonato, o América (33) enfrenta nesta rodada a instável equipe da Francana (31). Na lanterna da Série A2, o São José (16) vai à São Carlos, enfrentar o Sãocarlense (26), do técnico Wálter Gama. A situação do São José é dramática, o time tem apenas duas vitórias e corre sério risco de ser rebaixado para a Série A3. O Comercial (25), que também está ameaçado pelo rebaixamento, pega o Nacional (32), da Capital. Completando a rodada: o Araçatuba (31) pega o Paraguaçuense (24) , fora de casa e o outro ameaçado, o Mirassol (26) enfrenta o Rio Preto (33). Confira os jogos: Juventus x Bragantino; América x Francana; Paraguaçuense x Araçatuba; Ituano x Etti Jundiaí; Olímpia x Santo André; Sãocarlense x São José; Mirassol x Rio Preto e Comercial x Nacional. Classificação - 1) Etti Jundiaí - 49 pontos; 2) Ituano - 46; 3) Juventus - 43; 4) Santo André -42; 5) Olímpia, América e Rio Preto - 33; 8) Nacional - 32; 9) Araçatuba e Francana - 31; 11) Sãocarlense e Mirassol - 26; 13) Comercial - 25; 14) Paraguaçuens e Bragantino - 24 e 16) São José - 16.