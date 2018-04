Ituano espera pelo atacante Didi Com apenas 12 jogadores, a delegação do ituano seguiu para a estância mineira de Poços de Caldas, nesta quarta-feira cedo. Outro grupo de jogadores deve seguir nesta quinta-feira, inclusive o atacante Didi, que estava emprestado ao Juventude de Caxias do Sul-RS. A volta do artilheiro Didi, revelado pelo Sport e que já atuou no Corinthians, é uma das esperanças do técnico Rui Scarpino em dar personalidade ao time dentro do Campeonato Paulista da Série A-1. "Ele preocupa qualquer defesa, o que será um handicap excepcional", analisou o técnico, que também vai ter reforços de peso como o zagueiro Vinicius, que estava no São Caetano, e o goleiro André, que estava no Atlético Paranaense. O empresário Oliveira Junior, que administra o Ituano, não quis renovar os empréstimos destes jogadores. "Os clubes conhecem o potencial de ambos. Então é pagar e levar", disse o procurador de Roberto Carlos, que atua no Real Madrid da Espanha e na seleção brasileira. Há ainda outros nomes importantes dentro do elenco. O zagueiro Wilton foi contratado junto ao Volta Redonda, enquanto o clube trouxe de volta o meio-campo Everaldo, que estava no Santa Cruz-PE, e o meia Bocão, que disputou a série B do Brasileiro no União são João de Araras. "Vamos ter um time qualificado, mas nosso objetivo é revelar jogadores e vendê-los", contou Oliveira. O time já tem dois amistosos previstos. O primeiro, dia 10, contra o Rio Branco de Andradas. O segundo com a Caldense, dia 12, em Poços de Caldas.