Ituano espera pelo Santos ainda mais ofensivo no domingo

SÃO PAULO - O segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista, entre Ituano e Santos, domingo, no Pacaembu, será bem diferente do que foi a primeira partida realizada no último domingo e vencida pelo time de Itu por 1 a 0. Quem aposta nessa mudança é justamente o lado vitorioso da primeira partida. O técnico Doriva acredita que a equipe alviverde será ainda mais agressiva ofensivamente.

"O Santos vai vir com tudo para cima e temos que estar muito mais atentos. A vitória no primeiro jogo não trás muita vantagem e nem devemos pensar nisso durante o jogo", avisou o treinador.

Os jogadores parecem tem comprado a ideia do chefe. O lateral-esquerdo Dener alerta para a qualidade do time da Vila Belmiro e que a derrota pode fazer com que eles entrem em campo ainda mais motivados. "O Santos tem uma equipe muito forte e temos que ter atenção total. Tem mais 90 minutos para conseguirmos o título tão esperado e precisamos trabalhar bastante para conseguir isso."

Já Jackson Caucaia até dá a receita de como tentar parar, de novo, o rápido ataque alvinegro. "A gente tem que marcar bem lá atrás, ficar concentrado e tentar surpreender nos contra-ataques", avisou o meia.

O Ituano treina nesta quarta-feira à tarde no estádio Novelli Júnior em Itu, na última atividade aberta para jornalistas antes da decisão. Na quinta e sexta-feira o treino será fechado.