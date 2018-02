Ituano estréia novo técnico amanhã O Ituano enfrenta o Atlético Ibirama-SC nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu, precisando da vitória para seguir na Copa do Brasil. No jogo de dia, em Santa Catarina, houve empate sem gols. A preparação do Ituano foi bem tumultuada. Após a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, no domingo, pelo Campeonato Paulista, o técnico Agnaldo Liz, que realizou sua estréia justamente nesta partida (no lugar de Leandro Campos), pediu demissão. Ele alegou muita interferência da diretoria e preferiu deixar o clube. Para o lugar de Agnaldo Liz, o Ituano acertou a contratação de Válter Ferreira, demitido do União Barbarense. "Temos que vencer, porque as penalidades serão ruins para nós", avisou o novo técnico. Como não comandou nenhum treinamento coletivo, Válter Ferreira preferiu manter a base que vinha atuando. A única novidade será a presença do lateral-direito Lima, que cumpria suspensão, no lugar de Bosco. No time catarinense, o técnico Mauro Ovelha pretende usar praticamente o mesmo time que goleou o Avaí por 4 a 0 no sábado, pela última rodada da primeira fase do campeonato estadual. A única dúvida dele está na lateral-esquerda, entre Dênio e Aldo.