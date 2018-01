Ituano estréia técnico contra Palmeiras Na véspera do jogo contra o Palmeiras, a diretoria do Ituano confirmou o técnico Agnaldo Liz, ex-Tubarão-SC. Ele chegou à cidade na madrugada deste sábado e já comandou um treino tático pela manhã, quando confirmou a escalação para enfrentar o time do Parque Antártica, neste domingo, às 18 horas, em Itu. "Estou feliz em ter a chance de voltar ao futebol de São Paulo e num clube de estrutura profissional", comentou Liz, ainda tentando conhecer um pouco mais sobre seus novos comandados. "Vinha acompanhando o Paulistão e sei que o Ituano tem um elenco forte , formado por excelentes jogadores", completou. O time sofrerá apenas uma mudança. O lateral-direito Lima recebeu o terceiro cartão amarelo, na derrota para o São Caetano, no ABC, por 2 a 0, e vai cumprir suspensão. Em seu lugar entra Bosco.