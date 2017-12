Ituano estuda recurso contra Brasiliense Eliminado do Campeonato Brasileiro da Série B de maneira inesperada, após a derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, em pleno estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, o Ituano estuda entrar com um recurso no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) em relação à absolvição do Brasiliense em julgamento referente a uma garrafa que supostamente teria sido atirada em campo na partida entre as duas equipes, no dia 16 de outubro. Na ocasião, um torcedor teria atirado uma garrafa de água mineral das arquibancadas do Estádio Serejão, e acertado o lateral Lima, do time paulista. Após o fato, os advogados do Ituano entraram com um protesto. Apesar de acatar a reclamação, O Tribunal absolveu o time de Brasília. O empresário Oliveira Júnior, gestor do futebol do Ituano, já encaminhou todas as provas que tem em mãos para o advogado Heraldo Panhoca, que vai analisar e decidir sobre a possibilidade de recurso. "Está tudo nas mãos do advogado, que vai ver e analisar o caso", explicou Oliveira. Caso o recurso seja aceito pela junta que vai analisar o caso, um novo julgamento vai ser marcado, mas pelo feriado o advogado só deve movimentar o caso na próxima quarta-feira. O quadrangular final da Série B está definido com Brasiliense, Fortaleza, Bahia e Avaí. Os time se enfrentam em dois turnos, com os dois melhores subindo para a Série A em 2005.