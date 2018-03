Ituano fará sua estréia no Mineirão Em quase 60 anos de história, o Ituano nunca jogou no tradicional Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A primeira oportunidade será nesta quarta-feira, às 20h30, quando o time do interior paulista vai enfrentar o Atlético-MG pelo jogo de volta das oitavas-de-finais da Copa do Brasil. A noite vai ser histórica e promete ser decisiva, porque o Ituano precisa vencer ou empatar por um ou mais gols. Se empatar em 0 a 0, a vaga será definida nas penalidades máximas, porque no primeiro confronto, realizado em Itu, houve a igualdade sem gols . O vencedor deste confronto vai encarar o Ceará, que eliminou o Flamengo-RJ, na fase anterior. Em duas rodadas disputadas pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Ituano não venceu nenhum jogo. No primeiro, perdeu para o Vila Nova-GO, por 4 a 3, e no segundo apenas empatou em casa com o Caxias-RS, em 1 a 1. Em virtude destes dois tropeços, o técnico Válter Ferreira optou em promover algumas mudanças no time. No gol, André Luís, recuperado de gripe, retorna no lugar de Alencar. No sistema defensivo acontecem outras duas mudanças. Entram Jeci e Wellington nos lugares de Neguette e Kahuê, respectivamente. No meio-campo, Pierre retorna no lugar de Ceará e Wilson Mathias, que se recuperou de contusão, volta no lugar de Joélson. Estas mudanças foram testadas no coletivo de segunda-feira à tarde. Nesta terça-feira houve apenas um recreativo e após o almoço a delegação seguiu viagem para a capital mineira."Não tivemos uma boa seqüência de resultados. Esperamos que diante do A tlético-MG a sorte possa vir para o nosso lado", comentou o treinador, esperançoso em surpreender o time mineiro.