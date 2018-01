Ituano favorito na Copa Mauro Ramos A última competição oficial organizada pela Federação Paulista de Futebol em 2002 acaba neste domingo pela manhã, quando Santo André e Ituano decidem a Copa Mauro Ramos de Oliveira, que reuniu oito participantes. A decisão será disputada no Estádio Municipal de Mauá Pedro Benedetti, com transmissão ao vivo pela Rede Vida de Televisão. O título está nas mãos do Ituano, que venceu o primeiro jogo por 5 a 0, em Itu. A vantagem é ampla, porque o atual campeão paulista pode perder por até quatro gols de diferença. Um desafio quase insuperável para o Santo André, dirigido pelo experiente Vágner Benazzi. "Vai ser difícil reverter a situação mas vamos fazer de tudo pela vitória." O Ituano, dirigido por Macalé, apresenta alguns campeões estaduais de peso como o goleiro André Luis, o zagueiro Vinícius e o atacante Fernando Gaúcho.