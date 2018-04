Ituano faz experiências contra Ceará Com a quarta colocação assegurada, o Ituano joga com total tranqüilidade neste sábado, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Enfrenta o Ceará-CE, que ainda tem remotas chances de classificação, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O ambiente no clube paulista é tão calmo que o técnico Leandro Campos montou o time basicamente formado por reservas. É que cinco jogadores estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e ele aproveita a partida para realizar algumas experiências. Até o esquema tático mudou: o time atuará no 3-5-2. Entre os jogadores que não atuam, está o atacante Clodoaldo, que retorna ao estádio onde fez história pelo rival Fortaleza. Contratado no decorrer do campeonato, ele ainda está readquirindo a sua forma física. Na tabela de classificação, o Ituano aparece com 39 pontos e somente um desastre tira a quarta colocação. Além de perder para o Ceará, o Fortaleza-CE precisaria derrotar a Portuguesa e tirar uma diferença de sete gols no saldo. O Ceará precisa vencer e ainda depende de tropeços de Santa Cruz-PE, Paulista, Caxias-RS e Portuguesa. Tem 30 pontos, na 12ª colocação.