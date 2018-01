Ituano fecha grupo com três reforços Longe de conquistar o bicampeonato paulista, o Ituano faz planos para escapar do rebaixamento. Seus últimos três reforços já treinaram com o elenco nesta terça-feira cedo: o zagueiro Roni, ex-Bandeirante de Birigui e Goiás; o zagueiro Anders on Carvalho, ex-Atlético sorocaba e que é dono do passe; e o meio-campo Carlinhos, que estava no Bahia, mas já passou por muitos clubes como Portuguesa, Guarani e Santos. O clube ainda tentou o atacante Daniel, reserva do São Caetano, mas não houve acordo. O técnico Ruy Scarpino acha que o elenco é bom e que não terá problemas para escapar do rebaixamento. "Meu objetivo é largar bem, somando o máximo de pontos nos três pr imeiros jogos". A estréia do Ituano no rebolo será contra o Rio Branco, sábado, às 16 horas, em Itu.