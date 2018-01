Ituano fecha grupo para o Paulistão O zagueiro Fabão e o atacante Jean Carlos são os mais novos reforços do Ituano para a disputa do Campeonato Paulista. Eles chegam ao clube para suprir as saídas de Vinícius para o Hannover, da Alemanha, e Didi para o Atlético-PR. Fabão, de 21 anos, iniciou sua carreira no América-RJ e depois se transferiu para o Vasco da Gama. Já Jean Carlos é mais rodado. Com 28 anos, o atacante já jogou no Bangu, Guarani, Juventude, Etti Jundiaí e São Caetano, seu último clube. Com a chegada de Fabão e Jean Carlos, já são dez os novos reforços do Ituano para o Paulistão. A estréia será contra a Ponte Preta, domingo, em Itu.